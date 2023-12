Efteling

Efteling-bezoekers zo'n uur vast in de Python op eerste kerstdag

Bezoekers van de Efteling hebben op eerste kerstdag geruime tijd vastgezeten in de Python. De bekende achtbaan liep aan het einde van de middag vast, bevestigt een woordvoerster van het attractiepark aan Looopings. Het duurde ongeveer een uur voordat alle bezoekers bevrijd waren.

Zij zaten in de tussentijd te wachten in de regen en in de wind. De weersomstandigheden bemoeilijkten de reddingsoperatie, legt de voorlichtster uit. Ze benadrukt dat de bakjes niet vol zaten. Dat de inzittenden zo lang moesten wachten, noemt de woordvoerster "heel vervelend".

De trein kwam stil te staan aan het begin van de liftheuvel: de achterste karretjes stonden nog niet op de lift. Om op die plek uit te kunnen stappen, gebruikte de bedrijfshulpverlening van de Efteling een losse ladder. De overige passagiers liepen naar beneden vanaf de reguliere trap.



Oorzaak

Het gebeurt regelmatig dat attracties ontruimd moeten worden vanwege een technisch probleem, maar doorgaans duren evacuaties een stuk korter. Over de oorzaak van de storing kan de Efteling niets kwijt. Inmiddels is het probleem verholpen. Het park blijft vandaag open tot 20.00 uur.