Efteling

Foto's: Winter Efteling prominent in beeld bij kerstconcert van The Streamers

De Winter Efteling speelde een belangrijke rol bij een online kerstconcert van The Streamers op tweede kerstdag. Honderdduizenden kijkers zagen dinsdagavond enkele tientallen bekendheden belangeloos optreden in de grote zaal van het Efteling Theater. Daarbij kwamen voortdurend verschillende Efteling-attributen in beeld.

Het idee voor The Streamers - "de grootste band van Nederland" - ontstond in coronatijd. Na verschillende livestreams én meerdere fysieke concerten gingen de artiesten nu weer terug naar hun roots. Ze werkten belangeloos mee aan een liveregistratie in het Kaatsheuvelse attractiepark, die gratis te volgen was. Wel vroeg men kijkers om een vrijwillige donatie.

Het geld ging naar War Child. Uiteindelijk werd ruim 1,3 miljoen euro opgehaald. In 2021 vond in de Efteling ook al een optreden van The Streamers plaats, toen op een groot buitenpodium vóór het theater. Dit keer doken de zangers naar binnen, waar normaal gesproken de voorstelling Caro te zien is.



Heraut

In het met nepsneeuw bedekte decor werden de artiesten omringd door replica's van bijvoorbeeld Holle Bolle Gijs en de Fakir. Kraantje Pappie kon het niet laten om op een carrouselpaard te gaan zitten. VanVelzen, Jochem Myjer en Nielson besloten te gaan zeulen met een beeld van een heraut. Op de piano stonden Rode Schoentjes, bekend van het gelijknamige sprookje.







Verder werd de band dit keer gevormd door Guus Meeuwis, Thomas Acda, Emma Heesters, Diggy Dex, Nick Schilder, Ronnie Flex, Simon Keizer, Snelle, Zoë Tauran, Claude, Paul de Munnik, Frank Lammers, Pommelien Thijs en Bizzey. Cabaretier Youp van 't Hek, die kerstklassieker Flappie ten gehore bracht, bleek een vreemde eend in de bijt tussen de vrolijke artiesten. Hij stond voortdurend verveeld te kijken aan de zijkant.



Vuurwerk

Men liet geen publiek toe bij de show. De buitenscènes, bijvoorbeeld op de Warme Winter Weide, waren eerder opgenomen. Daar zong onder meer Paul de Leeuw, die zich niet liet zien in het theater. Ook de finale met fonteinenspektakel Aquanura en vuurwerk was niet live. Die opnames vonden afgelopen weekend plaats, op zaterdagavond 23 december.



Aanvankelijk zou Caro op tweede kerstdag twee keer opgevoerd worden; om 15.30 en 18.30 uur. Dat kon vanwege het ingelaste concert niet doorgaan. Vandaag - woensdag 27 december - staat wel weer een Caro-show op het programma, om 18.30 uur. Het Streamers-decor moet dus snel afgebroken worden.