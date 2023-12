Efteling

Video: huwelijksaanzoek tijdens show in de Winter Efteling

Een show in de Winter Efteling is vanmiddag onderbroken voor een huwelijksaanzoek. Op de Warme Winter Weide treedt meermaals per dag de zanggroep Zang en Gelukkig op. Vandaag verwelkomden de heren een bezoeker op het podium, ene Niels.

Hij liet vervolgens zijn vriendin Kristel erbij halen. De man hield zijn speech kort maar krachtig. Hij benadrukte dat vaak wordt gezegd dat het koppel nooit gaat trouwen. "Het gaat nou toch een keer gebeuren", zei de romanticus, waarna hij op één knie ging.

Toen de vrouw instemde, barstte een luid applaus los. Het zorgde, ondanks de stromende regen, voor een romantisch moment op de weide. "We vroegen om een beetje warme liefde...", aldus één van de zangers. "Dit is mégaveel warme liefde", reageerde zijn collega.