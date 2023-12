Attractiepark Toverland

Voor de kerstdagen: Toverland publiceert twee uur durende video van haardvuur

Toverland zorgt voor sfeer in de huiskamer tijdens de kerstdagen. Het Limburgse attractiepark heeft een twee uur durende video op YouTube gezet waarin non-stop een haardvuur te zien is. Het gaat om de open haard uit themarestaurant The Flaming Feather.

Af en toe komen bekende Toverland-bewoners voorbij, zoals Toos Toverhoed, zwijntje Morrel en uitvinder Maximus Müller. "Zeg je kerst, dan zeg je lekker eten", laat het park weten. "En hoe kun je dat nu beter doen dan met een knapperend haardvuur op de achtergrond?"

Het vuur wordt aangestoken door tovenaar Merlijn. The Flaming Feather bevindt zich in themagebied Avalon, tussen speeltuin Little Dragons en themastraatje Waterdwarf Alley. Overigens is Toverland gewoon dagelijks geopend in de kerstperiode, tot en met zondag 7 januari.