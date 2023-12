Efteling

Efteling-fan laat zien: zo maak je zelf een Carnaval Festival-sneeuwpop

Zelf een sneeuwpop uit Carnaval Festival in elkaar zetten? Een creatieve Efteling-fan laat zien hoe dat moet. Sneeuwpopjes met de naam Pjotr ontpopten zich de afgelopen tijd als de sterren van de Winter Efteling. Liefhebber Emiel Schaap heeft onlangs een Pjotr op ware grootte nagemaakt.

In een video van bijna achttien minuten wordt het creatieve proces stap voor stap in beeld gebracht. Schaap gebruikt onder andere piepschuim, purschuim, acrylaatkit, tempexbolletjes, klei, lijm en verf om Pjotr tot leven te wekken.

De haren zijn gemaakt van filament, afkomstig uit een 3D-pen. Met behulp van een aansteker lukt het om het materiaal in vorm te brengen. Uiteindelijk hangt Schaap de sneeuwpop aan een touw in een boom, met een maretak in zijn hand. Zo verschijnt Pjotr ook op het plein voor Carnaval Festival.



Sprookjesbos

In de attractie komen al sinds 1984 sneeuwmannetjes voor. Efteling-ontwerper Bas van Rijsbergen gaf de figuren vorig jaar een prominentere plek in het winterseizoen. Thuisklusser Schaap maakte eerder furore met onder andere een zelfgemaakt Sprookjesbos-decorstuk en een Smulpaap-bord.