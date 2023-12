Walibi Holland

Walibi Holland komt met nieuwe sneeuwbollen voor achtbaanfans

In Walibi Holland zijn vanaf dit weekend nieuwe sneeuwbollen verkrijgbaar. Vorig jaar introduceerde het pretpark al een schudbol in de stijl van de bekende achtbaan Goliath. Nu zijn er ook bollen die in het teken staan van hybrid coaster Untamed en suspended coaster Condor.

Aan de voorkant prijkt het Walibi-logo. Op de achterzijde is het logo van de attractie zichtbaar. In de bol zelf werd steeds een deel van de baan nagemaakt, omringd door bomen. Bij Condor gaat het om de eerste twee inversies.

Bij Untamed koos men voor de kettinglift - inclusief het woord 'Love' - en de afdaling erna. De souvenirs, geproduceerd door iMagic Europe uit Geleen, kosten 19,95 euro per stuk. Ze zijn te vinden in de W.A.B. Shop, gelegen in de overdekte Hall of Fame.



Lost Gravity

Naar verwachting volgen later ook bollen van enkele andere rollercoasters, zoals Xpress: Platform 13 en Lost Gravity. Walibi is deze winter nog geopend op verschillende dagen in de periode tot en met zondag 7 januari, voor het speciale evenement Bright Nights.