Wildlands Adventure Zoo Emmen

125.000 volgers kwijt: Facebook verwijdert officiële pagina Wildlands

Wildlands Adventure Zoo is niet meer te vinden op Facebook. De officiële pagina van het dierenpark in Emmen werd een tijdje geleden verwijderd door Facebook-moederbedrijf Meta. Daarmee verloor de Drentse dierentuin een belangrijk communicatiekanaal, met 125.000 volgers. Op dit moment is niet duidelijk of de pagina ooit weer terugkomt.

"Meta heeft de pagina offline gehaald omdat er verdachte activiteiten waren gesignaleerd", vertelt een woordvoerster van Wildlands aan Looopings. "Er loopt nu een onderzoek naar wat er gebeurd is en wat die activiteiten dan waren." De uitkomsten bepalen of Wildlands de pagina weer terugkrijgt.

Als dat niet gebeurt, zal het Drentse park helemaal opnieuw moeten beginnen. De timing is rampzalig: aanstaande dinsdag start het grote winter-evenement Wildnights. Normaal gesproken is Facebook een prominent platform om bezoekers en abonnementhouders op de hoogte te houden en te enthousiasmeren.



Instagram

De voorlichtster noemt het "supervervelend". "We hadden de hoop dat de pagina vóór Wildnights weer in de lucht zou zijn, maar daar zijn nog geen tekenen van." Overigens is de Facebook-pagina van Wildnights ook verdwenen. Voorlopig worden geïnteresseerden doorverwezen naar Instagram, waar Wildlands bijna 32.000 volgers heeft.