Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen verrast bezoekers met Coca-Cola-kersttruck

De bekende kersttruck van Coca-Cola staat vandaag in Wildlands Adventure Zoo Emmen. Iedereen kan gratis een kijkje komen nemen in en rond de iconische vrachtwagen, ook personen zonder een kaartje voor de Drentse dierentuin. De felrode truck werd opgesteld in het entreegebied van Wildlands, op het Mondiala Plein.

Bij hoge uitzondering is dat gedeelte vandaag vrij toegankelijk. Betalende bezoekers en abonnementhouders ontvangen een polsbandje waarmee ze ook de rest van het dierenpark kunnen ontdekken.

In de kersttruck bevindt zich een winkeltje met Coca-Cola-souvenirs, waaronder kerstsokken, ornamenten en inpakpapier. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis. Ook is de Kerstman aanwezig. Hij heeft meerdere kerstelfjes meegenomen. Zij delen kleine colablikjes uit, die gedoneerd kunnen worden voor statiegeld.



Fotopunt

Verder werd gezorgd voor een gratis fotopunt. Tegen betaling kan de foto als kerstkaart verstuurd worden. Dat geld gaat eveneens naar het Rode Kruis. De lichtgevende kersttruck van Coca-Cola werd in de jaren negentig beroemd dankzij een tv-commercial met het nummer Holidays Are Coming.