Gröna Lunds Tivoli

Zweedse achtbaan blijft dicht in 2024 na dodelijk ongeluk

Het Zweedse attractiepark Gröna Lund houdt de beruchte achtbaan Jetline in 2024 gesloten. Dat heeft het management van het pretpark bekendgemaakt. In juni kwam een vrouw om het leven toen ze uit een trein van de rollercoaster viel. Verschillende andere bezoekers raakten zwaargewond.

Sindsdien lopen er verschillende onderzoeken naar de oorzaak van het bizarre incident. Vorige maand kwam uit een technisch onderzoek naar voren dat de trein deels ontspoorde door een gebroken draagarm. Gröna Lund weet nog niet wat er met Jetline gaat gebeuren.

Wel is duidelijk dat bezoekers komend jaar in ieder geval geen ritje kunnen maken. "Er is nog geen beslissing genomen over de toekomst van Jetline", valt te lezen in een officiële persmededeling van het park in Stockholm.



Heropenen

"De attractie blijft gesloten totdat het onderzoek van de nationale veiligheidscommissie is afgerond. Pas dan kunnen we een besluit nemen of - en zo ja hoe en wanneer - we Jetline veilig kunnen heropenen. In 2024 blijft Jetline zeker gesloten." Het eindrapport van de commissie wordt naar verwachting in mei of juni 2024 gepresenteerd.



Gröna Lund herhaalt verder dat de achtbaan ten tijde van het ongeluk was goedgekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie. Bovendien onderging de attractie dagelijks, wekelijks en maandelijks inspecties door de technische staf van het park. De gebroken draagarm - in gebruik sinds maart 2023 - werd volgens het park op basis van de originele productietekeningen gefabriceerd door een ervaren bedrijf.