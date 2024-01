Efteling

Videoland-abonnees krijgen vanaf vandaag korting op Efteling-tickets

Wie een abonnement heeft op streamingdienst Videoland, kan vanaf vandaag Efteling-kaarten bestellen met korting. Via het platform Thuis&Uit is het mogelijk om toegangsbewijzen aan te schaffen met 7 euro korting op een regulier dagticket. Zo'n kaartje kost dit jaar 51 euro.

Videoland biedt maximaal zes kaarten per persoon aan voor 44 euro. Het gaat om tickets in de categorie Reus, geldig op alle openingsdagen tot en met 31 december 2024. De actie werkt met behulp van een persoonlijke vouchercode die Videoland-abonnees online kunnen activeren.

Het boeken van tickets kan maximaal vier maanden op voorhand. Overigens is de korting niet altijd de moeite waard. Op de Efteling-website worden voor veel dagen in het laagseizoen entreebewijzen aangeboden voor hetzelfde tarief, of zelfs goedkoper.



Doordeweekse dagen

Zo kost een Efteling-kaartje op doordeweekse dagen in januari en februari momenteel 38 euro per persoon. In de weekenden en voorjaarsvakantie rekent men 44 euro, ook zonder Videoland-code.



Naast de ticketactie kunnen Videoland-abonnees overnachten in de Efteling met korting. "Als Videoland-abonnee profiteer je van 20 procent korting op een uniek verblijf in de Efteling op geselecteerde data en accommodaties", valt te lezen op de Thuis&Uit-pagina. Dat kan tot en met 31 oktober dit jaar.