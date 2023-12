Efteling: Danse Macabre

Uitgelekt: lugubere pop voor nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Een huiveringwekkende bewoner van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre laat zichzelf zien aan de buitenwereld. Op Facebook verscheen een foto van iemand die nietsvermoedend poseert met een lugubere animatronic. De pop wordt in 2024 onderdeel van het spookspektakel in Danse Macabre.

De foto is genomen in het kledingatelier van het Kaatsheuvelse attractiepark, waar de figuren voor de nieuwe attractie momenteel voorzien worden van kleding en pruiken. "Dan ga je naar het atelier in de Efteling voor de jaarlijkse onderhoudsbeurten van de naaimachines, dan ben je toch blij dat er iemand over je schouders meekijkt of het goed gaat", schrijft een medewerker van de externe firma Rijkers Naaimachines Veghel gekscherend bij de afbeelding.

De man is zich kennelijk van geen kwaad bewust. Wellicht zag hij de bordjes over het hoofd die melding maken van een strikt foto- en videoverbod achter de schermen. Dankzij zijn onoplettendheid krijgen Efteling-fans per ongeluk voor het eerst een pop voor Danse Macabre onder ogen.



Rechters

De Efteling heeft zelf nog geen decorelementen onthuld die in Danse Macabre komen te staan, op enkele overblijfselen uit het oude Spookslot na. Ook de uitgelekte animatronic lijkt sprekend op een personage uit het Spookslot. Oplettende fans zullen één van de drie rechters herkennen, die in de oude hoofdshow weeklaagden uit een zolderraam.



Met Danse Macabre brengt hoofdontwerper Jeroen Verheij een eerbetoon aan het verdwenen Spookslot. Bezoekers nemen straks plaats op koorbanken die kunnen kantelen, draaien, stijgen en dalen. Ondertussen speelt zich een duistere spookvoorstelling af in een ruïne van een middeleeuwe abdij. Het achtergrondverhaal gaat over een orkest waarvan de leden lang geleden op mysterieuze wijze zijn verdwenen.