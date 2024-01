Attractiepark de Waarbeek

Foto's: beschadigde zweefmolen maakt plaats voor nieuwe attractie

De historische zweefmolen in het Twentse pretpark de Waarbeek is afgebroken. Eind december raakte de klassieke attractie zwaar beschadigd tijdens een storm. Een boom kwam op de constructie terecht. Omdat een renovatie geen serieuze optie was, moest de molen het veld ruimen.

"De krans van de molen was ontwricht en er was structurele schade aan het metaal", vertelt directeur Kevin Moespot aan Looopings. "Dat klinkt alsof het eenvoudig op te lossen is, maar bij zo'n oude attractie is dat niet zo simpel." Er zou zeer veel werk in gaan zitten. "Wij hebben daar de middelen niet voor."

Het park heeft het gevaarte "voor een prikkie" verkocht aan een ondernemer, in de veronderstelling dat hij de zweefmolen zou gaan restaureren. Achteraf gezien blijkt het te gaan om een handelaar, die de attractie gewoon weer doorverkoopt. "Als we dat hadden geweten, hadden we liever gewacht op een andere partij. We zouden het liefst zien dat de molen blijft draaien op nostalgische kermissen."



Slijptol

Inmiddels is de attractie verdwenen. Het verwijderen gebeurde met behulp van een slijptol, legt Moespot uit. "De zweefmolen stond er al zo lang dat demonteren op de gebruikelijke manier geen optie was. Dat deed wel even pijn om te zien."



Tijd om te treuren heeft de Waarbeek niet: er worden voorbereidingen getroffen voor de komst van twee nieuwe attracties. Om geen open plek te laten ontstaan, is besloten om één van de twee toevoegingen op de oude locatie van de zweefmolen neer te zetten. Het gaat om een carrousel in junglethema, afkomstig uit de Apenheul.