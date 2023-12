Disneyland Paris

Disneyland Paris onthult menukaarten vernieuwd hotel: 100 euro voor een buffet, 9 euro voor een cola

Wie gaat dineren in het vernieuwde Disneyland Hotel van Disneyland Paris, moet beschikken over een goedgevulde portemonnee. Het Disney-resort heeft de menukaarten van buffetrestaurant Royal Banquet, bedieningsrestaurant La Table de Lumière en hotelbar Fleur de Lys bekendgemaakt. Naast de gerechten springen ook de prijzen in het oog.

Het buffet - inclusief ontmoetingen met Disney-figuren - kent een vast tarief van 100 euro voor volwassenen en 50 euro voor kinderen. Drankjes kunnen bijbesteld worden. Op de kaart wordt de speciale cocktail Toasting Tankard aangeraden, voor 28 euro per stuk. De prijs van een normale cocktail varieert van 21 tot 25 euro. Een champagnefles van 75 centiliter kost 67 tot 400 euro, afhankelijk van het gekozen merk.

Het goedkoopste glas wijn is 10 euro, het duurste glas 19 euro. Verder zijn er wijnflessen van 43 euro tot 93 euro. Frisdrank is ook niet goedkoop. Zo vraagt Royal Banquet 9 euro voor Coca-Cola (33 centiliter), Sprite, Fanta Orange en Fuze Tea (25 centiliter). Voor warme dranken moet 9 tot 11 euro per kop afgerekend worden.



Heineken

Fleur de Lys Bar hanteert grotendeels dezelfde prijzen voor drankjes, al is het aanbod aan sterke drank groter. Voor een glaasje whiskey, tequila of rum telt men al snel 30 euro neer. Wodka kost 18 tot 20 euro, een klein biertje - bijvoorbeeld Heineken of Desperados - 12 euro. Klassieke cocktails als de margarita of cosmopolitan staan op de kaart voor 21 euro. Meer uitbundige cocktails zijn nog iets duurder: 28 euro.



Er worden ook vip-opties in het leven geroepen. Zo kunnen bezoekers voor 300 euro 3 centiliter cognac van het merk Rémy Martin Louis XIII bestellen. Voor 4 centiliter van de likeur Grand Marnier Quintessence betalen ze 220 euro. Iets simpels dan maar? De prijs van een glaasje sinaasappelsap bedraagt 9 euro.



Kreeft

La Table de Lumière, waar ook Disney-personages rondlopen, heeft een vast "koninklijk menu" voor 120 euro per persoon. Er kan gekozen worden uit vijf voorgerechten: seizoensgebonden groenten, paddenstoelen, Noorse kreeft met bloemkoolpuree en citroenkaviaar, Europese kreeft met witte koolremoulade en gebakken ei met aardappelen en spinaziescheuten.



Verder zijn er zes hoofdgerechten mogelijk: quinoa met tuinbonen, gebakken zeetongfilet, gebakken zeebaars, rosbief met aardappelspiraaltjes, geroosterd lamsvlees met ravioli en geroosterde en gepocheerde kip met gekonfijte aardappel. Tot slot staan vijf verschillende desserts op de kaart. Wie drie glazen champagne van 10 centiliter wil toevoegen, is nog eens 60 euro extra kwijt.



Prinsessen

Het Disneyland Hotel gaat eind januari weer open na een jarenlange verbouwing. Voortaan staan de kamers in het vijfsterrencomplex in het teken van Disney-prinsen en -prinsessen. Royal Banquet is de vervanger van restaurant Inventions. La Table de Lumière heette voorheen California Grill, Fleur de Lys kenden we eerder als Café Fantasia.