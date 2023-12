AquaZoo Leeuwarden

Deze dierentuin geeft gratis toegang in ruil voor kerstboom

Een Nederlandse dierentuin deelt gratis tickets uit bij inlevering van oude kerstbomen. Wie na de feestdagen een spar met een kluit over heeft, kan de dennenboom afgeven bij AquaZoo Leeuwarden. Het dierenpark gaat de bomen gebruiken voor een nieuw gebied, dat in het voorjaar van 2024 af moet zijn.

Ze krijgen een tweede leven in het Noord-Amerikaans themadeel Churchill. "Kerstbomen met kluit hoeven na de feestdagen niet naar de houtversnipperaar", laat AquaZoo weten. "Hoe mooi is het dat we dit gebied op een duurzame manier mogen aankleden?", vult manager Jeroen Loomeijer aan.

Het inlevermoment vindt plaats op dinsdag 2 januari, tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Er geldt een minimale boomlengte van 1,5 meter. Restanten van kunstsneeuw en glitters zijn uit den boze. Per levensvatbare spar wordt één vrijkaartje verstrekt. Het gratis toegangsbewijs is geldig tot en met vrijdag 16 februari 2024.



Vuilnishoop

AquaZoo heeft de afgelopen jaren al vaker naaldbomen overgenomen van bezoekers. "Het is goed om te zien dat deze bomen nu groeien en de vormen aannemen zoals we vaak zien in de natuur", aldus Loomeijer. "En het is helemaal fantastisch wetende dat de bomen anders op de vuilnishoop terecht waren gekomen."