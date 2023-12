Plopsaland De Panne

Plopsaland heropent Piet Piraat-restaurant: wintergerechten op het menu

In het Piet Piraat-restaurant van Plopsaland De Panne staan vanaf vandaag speciale wintergerechten op het menu. Bezoekers van het Vlaamse attractiepark moesten de Piratengrill, gelegen bij waterbaan SuperSplash, de afgelopen maanden missen.

Nu is de eetgelegenheid weer even toegankelijk, voor extra horeca-capaciteit in de drukke kerstperiode. Men serveert er onder andere tomatensoep, poffertjes, appeltaart, ovenschotel met prei, bloemkoolsoep, broodjes pulled chicken en tartiflette; een ovenschotel met spekjes en uien.

Verder bestaat het assortiment uit balletjes in tomatensaus en hertenstoofvlees, allebei met aardappeltoefjes. Plopsaland overweegt al geruime tijd om de Piratengrill te vervangen door iets nieuws. Het oude gebouw, dat momenteel wordt aangeduid als 'Winter Restaurant', is waarschijnlijk geen lang leven meer beschoren.



Toetjesbuffet

Winter Magic, het winterseizoen van Plopsaland, duurt nog tot en met zondag 7 januari. Op het Dorpsplein werd een Winterbar neergezet, met hapjes en drankjes. In het Prinsessia Restaurant kunnen bezoekers kiezen voor een all-you-can-eat-toetjesbuffet. Daarnaast is gezorgd voor extra entertainment.