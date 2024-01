Efteling

Foto's: make-over voor Koningssuite in het Efteling Hotel

Een sprookjesachtige themakamer in het Efteling Hotel is de afgelopen maanden opgeknapt. De Koningssuite onderging een aanzienlijke renovatie, waarbij onder meer de badkamer werd vergroot. Ook kwamen er nieuwe matrassen, nieuwe verlichting en een nieuwe vloer met dambordpatroon.

Daarnaast heeft de Efteling alle armaturen en stoffering vernieuwd. "Er is geschilderd, decoraties en sjablonen zijn opnieuw aangebracht en enkele meubels werden vervangen", laat men weten. Daarnaast is een opvallend decorstuk onder handen genomen: de koningstronen, die geluidseffecten afspelen als hotelgasten erop gaan zitten.

Er hangen schilderijtjes van koninklijke Efteling-bewoners, waaronder Doornroosje, koning Pardulfus en prinses Pardijn uit Symbolica en koning Oberon uit Droomvlucht. In een stapelbed - voorzien van gouden sierkrullen - liggen kinderen onder een beddengoed in ridderthema. In de badkamer is nu een dubbele regendouche te vinden.



Wapen

De slaapkamer voor volwassenen bevindt zich in één van de torens van het hotel. Op de ramen zijn glas-in-lood-stickers aangebracht met een afbeelding van het klassieke Efteling-wapen. Tegelijkertijd met de verbouwing van de Koningssuite werd ook een andere kamer aangepakt: de Hans Christian Andersen Suite maakte plaats voor de Droomvlucht Suite.