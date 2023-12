Efteling

Foto's: kijk binnen in de nieuwe Droomvlucht Suite in het Efteling Hotel

De nieuwe Droomvlucht Suite in het Efteling Hotel is af. Vanaf vandaag is het mogelijk om te blijven slapen in een themakamer die volledig in het teken staat van de populaire Efteling-attractie. De suite wordt gekenmerkt door sierlijke vormen, dromerige pastelkleuren, bollampen en veel bloemen.

Op de muren zijn afbeeldingen van elfjes en planeten zichtbaar. Naast het hemelbed hangen schilderijen met Droomvlucht-foto's. Uit een boomstronk, voorzien van geluidseffecten, klimt een nieuwsgierig bosgeestje. Bij het stapelbed voor kinderen staat een soort elfentroon: een opvallende fauteuil waarin de vorm van een pauw terugkomt.

De torenkamer van 53 vierkante meter vervangt de oude Hans Christian Andersen Suite. Er kunnen vijf personen overnachten. De Efteling spreekt zelf over een "betoverende bloemenwereld". "Hier droom je met je ogen open terwijl de kinderen samen muziek maken op het Zwammenklavier."