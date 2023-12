Universal Destinations & Experiences

Universal lanceert speciale website voor nieuw attractiepark in Engeland

Het plan voor een volledig nieuw Universal-attractiepark in Engeland wordt steeds zichtbaarder. Universal Destinations & Experiences heeft deze week een speciale website gelanceerd om uitleg te geven over het project. Op universalukproject.co.uk kunnen geïnteresseerden bekijken welke informatie tot nu toe bekendgemaakt is.

De site legt allereerst uit waar Universal Destinations & Experiences om bekendstaat: themaparken met attracties gebaseerd op de film- en tv-sector, hotels, souvenirs, games, restaurants en entertainment. "Naast de ervaringen in onze themaparken ontwerpen en realiseren we prachtig resorts die duizenden banen creëren en een aanzienlijke positieve economische impact genereren, zowel lokaal als daarbuiten."

Het is duidelijk dat Universal er alles aan gaat doen om omwonenden te paaien. Zij kunnen de plannen immers dwarsbomen door protest aan te tekenen. In de teksten wordt een duidelijke slag om de arm gehouden. "We vinden ons in de allereerste fase van het onderzoeken van de mogelijkheid van een potentieel park en resort in het Engelse Bedford", valt er te lezen.



Potentiële locaties

"Hoewel onze eigenaar Comcast een perceel heeft aangekocht, staan we nog maar aan het begin van ons haalbaarheidsonderzoek, als onderdeel van onze evaluatie van potentiële locaties." Men herhaalt dat een definitieve beslissing pas over "vele maanden" wordt genomen.



Universal belooft dat buurtbewoners intensief betrokken zullen worden als het project doorgaat. "Er zullen mogelijkheden zijn om ons te ontmoeten en met ons te discussiëren." Voor contact met de media is het Londense kantoor van het internationale PR-bureau Edelman Smithfield ingeschakeld.



Positieve aard

In een brief aan mensen in de omgeving, die ook op de website te vinden is, geeft Universal aan dat de plannen tot nu toe enthousiast worden ontvangen. "De positieve aard van de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd met nationale en lokale belanghebbenden, waaronder de gemeenteraad en de burgemeester, bemoedigt ons."



De brief is ondertekend door Universal-manager externe zaken John McReynolds en Gidon Freeman, hoofd overheids- en regelgevingszaken bij moederbedrijf NBCUniversal. De heren beloven dat er veel aandacht zal zijn voor het milieu als het park daadwerkelijk wordt aangelegd. "We zetten ons in voor het verbeteren van de natuurlijke schoonheid en het beschermen van de ecologie van de gebieden waar we actief zijn."