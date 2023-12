Efteling

Efteling-achtbaan Joris en de Draak weer even open: volgende langdurige sluiting in januari

De Efteling heeft Joris en de Draak heropend na een onderhoudsbeurt van bijna twee maanden. Wie een ritje wil maken, moet er wel snel bij zijn: over iets meer dan twee weken gaat de houten achtbaan weer dicht. Op maandag 8 januari 2024 start opnieuw een ingrijpende renovatie.

Joris en de Draak zal dan buiten gebruik zijn tot en met eind april. De Efteling koos er onlangs voor om twee onderhoudsbeurten met elkaar te combineren. Werkzaamheden die eigenlijk eind volgend jaar en begin 2025 zouden plaatsvinden, zijn vervroegd.

Alleen in de aankomende kerstvakantie is de rollercoaster operationeel. Dan zijn de bezoekersaantallen zo hoog dat het attractiepark de geliefde achtbaan eigenlijk niet kan missen in het aanbod. De heropening kwam een dag eerder dan gepland. In de afgelopen weken vonden al regelmatig testritten plaats.



Straatwerk

Tijdens de meest recente sluiting is een aanzienlijk deel van de rail vernieuwd. Ook werd het stationsgebouw geschilderd. Tussen januari en april gaat men verder met het vervangen van de baandelen. Verder wordt dan onder andere het straatwerk rond de attractie aangepakt, zodat het gebied rolstoelvriendelijker wordt.