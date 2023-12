Walibi Belgium

Vier nieuwe glijbanen in Walibi-zwembad Aqualibi nu open voor publiek

Walibi Belgium heeft zwemparadijs Aqualibi na maanden verbouwen heropend, net op tijd voor de kerstvakantie. Bezoekers van het overdekte waterpark kunnen vanaf dit weekend vier nieuwe glijbanen uitproberen: Pomakai, Wiki Wiki, Banzai en Waikiki. Alle toevoegingen werden gebouwd door de Canadese fabrikant ProSlide Technology.

De oppervlakte van Aqualibi groeide met bijna 1000 vierkante meter, tot zo'n 8000 vierkante meter. Volgens Walibi zijn de nieuwe waterglijbanen uniek in de Benelux. Ze starten en eindigen in een toren van 25 meter hoog. Pomakai wordt gekenmerkt door een grote draaikolk. Wiki Wiki is de naam van een 147 meter lange matjesrace, met twee banen naast elkaar.

Banzai kent eveneens een wedstrijdelement, maar dan met bootjes. Dankzij opwaartse stromingen worden de vlotten af en toe omhoog gelanceerd. De leverancier spreekt om die reden over een waterachtbaan in plaats van een glijbaan. Tot slot is er Waikiki, die badgasten heel even naar buiten brengt.



Schans

Daar trotseren ze, zittend in een bootje, een 18 meter hoge schans. Boten worden omhoog getakeld met behulp van een speciale lift. Een overdekte gang verbindt het bestaande zwembad met de nieuwe toren. De simplistische aankleding werd gebaseerd op de surfwereld.



Ook de lobby kreeg een opknapbeurt. Verder pakte men de infrastructuur aan en kwamen er veel maatregelen op het gebied van energieverbruik. Walibi hoopt het gemiddelde verbruik volgend jaar met 80 procent te verminderen. Aankomende lente opent nog een buitentuin, naast restaurant Palm Beach.



Nieuw tijdperk

In totaal investeerde eigenaar Compagnie des Alpes 30 miljoen euro in het grootste waterparadijs van België. "Het is het meest ambitieuze project van het waterpark sinds de oprichting in 1987", laat Walibi weten. "Aqualibi gaat een nieuw tijdperk in", zegt directeur Julien Demonté.