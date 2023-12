Attractiepark de Waarbeek

Zware klap voor de Waarbeek: historische attractie total loss door storm

Storm Pia heeft voor een flinke schadepost gezorgd in het Twentse pretpark de Waarbeek. Door zware windstoten waaide donderdagmiddag een boom om naast een historische zweefmolen. Volgens eigenaar Kevin Moespot raakte de constructie onherstelbaar beschadigd. Een renovatie zou geen serieuze optie zijn.

Op beelden van beveiligingscamera's is te zien hoe de boom om 16.54 uur op de attractie terechtkomt. Moespot heeft "met veel buikpijn" naar de beelden gekeken. "De zweefmolen is total loss", vertelt hij aan Looopings. Van de verzekering wordt niet veel verwacht. "Dat zou tientjeswerk zijn. Want hoe ga je zo'n oude molen op waarde verzekeren?"

Uit keuringspapieren blijkt dat de attractie al minimaal 84 jaar in het park in Hengelo staat. Vermoedelijk is de molen nog ouder. De zweefcarrousel stamt nog uit de tijd dat de Waarbeek gerund werd door de familie Smit. Begin 2019 vond de laatste grote opknapbeurt plaats, onder leiding van Moespot. Toen verving men het schilderwerk en een deel van het hout.



Pijn

De huidige eigenaar noemt de gebeurtenis "een behoorlijke klap voor de Waarbeek". Hij troost zich met de gedachte dat er deze winter geïnvesteerd wordt in enkele nieuwigheden. "Dat verzacht de pijn een beetje, maar dit blijft zeer vervelend." Er waren geen bezoekers aanwezig: de poorten zijn 's winters gesloten voor publiek.