Corpus

Interactief museum Corpus verandert tijdelijk in horrorattractie

Het bekende interactieve museum Corpus in Zuid-Holland organiseert een speciaal horror-evenement. Corp(u)s Horror Journey, zoals het concept wordt genoemd, is een combinatie van een haunted house en een escape room. In plaats van een reis door de mens krijgen bezoekers een bloedstollende griezelbeleving voorgeschoteld.

Normaal gesproken draait Corpus om een 55 minuten durende educatieve wandeling door het menselijke lichaam. Het gebouw, gelegen naast snelweg A44, is vormgegeven als een roodbruine reus. Corp(u)s Horror Journey vindt plaats van woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari. Een bezoek neemt dan een angstaanjagende wending.

Het achtergrondverhaal hangt samen met een verbouwing bij Corpus, die fout afloopt. "Door een technische storing komt het reusachtige mensfiguur tot leven. Vanaf dat moment heeft Corp(u)s de bouwvakkers en werknemers die in het gebouw aanwezig zijn, in zijn macht." De reus wil ten koste van alles een echt mens zijn, maar mist lichaamsdelen.



Spelelement

Medewerkers proberen vervolgens ledematen te stelen. Ook jagen ze de gasten op. Naast scare actors wordt gezorgd voor een spelelement. "Lukt het jou om je reis en daarmee het verhaal tot een goed einde te brengen, het spel op te lossen en Corp(u)s te verslaan?"



Tickets kosten 26,95 euro per persoon, voor tijdslots tussen 15.00 en 23.00 uur. Er geldt een adviesleeftijd van minimaal 12 jaar. "Corpus wil een nieuw publiek aanspreken en daarmee nieuwe bezoekers aantrekken", laat de attractie in Oegstgeest weten. In verband met de horrorvariant is de reguliere reis door de mens van 29 januari tot en met 4 februari niet beschikbaar.