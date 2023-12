Attractiepark Toverland

Toverland heeft technisch mankement bij Dragonwatch opgelost

Het technische probleem bij de nieuwe Toverland-attractie Dragonwatch is verholpen. De tientallen meters hoge parachutetoren was sinds het halloweenseizoen buiten gebruik. Op 25 oktober schakelde het Limburgse pretpark de brandweer in om bezoekers uit een gondel halen.

De rest van de halloweenperiode ging Dragonwatch niet meer open. Ook bij de start van winter-evenement Winter Feelings, eind november, moesten bezoekers de familieattractie missen. Vanaf dit weekend is Dragonwatch weer operationeel, mits de weersomstandigheden het toelaten.

Gisteren bleef Dragonwatch alsnog nagenoeg de hele dag dicht in verband met de harde wind. Op dit moment staan de parachuutjes wederom stil vanwege het slechte weer. Een woordvoerster verzekert echter dat het eerdere mankement is gefikst.



Ritprogramma

Dragonwatch, gebouwd door de firma Intamin, opende afgelopen zomer in het middeleeuwse themadeel Avalon. Tijdens de sluiting is het ritprogramma aangepast: de ritduur bleef ongewijzigd, maar de parachutes gaan nu zes keer op en neer in plaats van vier keer. Op sommige punten werd de snelheid verhoogd.



Toverland blijft vandaag toegankelijk tot 18.00 uur. Door de harde regen kan de schaatsbaan niet opengesteld worden. In de rest van de kerstvakantie gaat het park dagelijks open van 11.00 tot 20.00 uur, behalve op zondag 31 december en maandag 1 januari. Dan sluiten de poorten twee uur eerder.