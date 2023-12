Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nieuwe vakantiehuizen Attractiepark Slagharen gaan Rancho Grande heten

Attractiepark Slagharen maakt meer bekend over nieuwe accommodaties, die per direct te boeken zijn. Vorige maand werd duidelijk dat het Overijsselse pretparkresort een deal had gesloten voor de bouw van zestig nieuwe vakantiewoningen, geschikt voor acht personen. Vandaag onthult men de naam, het uiterlijk en het interieur.

Tot nu toe had Slagharen alleen huisjes voor maximaal zes personen. Vanwege de extra ruimte kregen de accommodaties de naam Rancho Grande. Het eerste gedeelte van de titel verwijst volgens het park naar "een plek waar cowboys samenkomen". "Deze naam past perfect bij de stijl van het Wilde Westen."

Het is mogelijk om een nieuwe lodge te boeken - minimaal twee nachten - met een aankomstdatum vanaf maandag 1 juli 2024. Een Rancho Grande beschikt over vier slaapkamers, twee badkamers en een woonkamer met een keuken. Op een later moment onthult Slagharen nog een speciale vip-variant van de huisjes.



Geen camping

De nieuwe accommodaties worden gebouwd op de plek van de camping. Naast de hoofdparkeerplaats moet op den duur een nieuwe camping komen te liggen. "De plannen bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase, waardoor een openingsdatum in 2024 of 2025 nog niet definitief is vastgesteld", zegt een woordvoerder. Voorlopig heeft Slagharen dus geen eigen camping.