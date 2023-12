The Amsterdam Dungeon

The Amsterdam Dungeon geeft overnachting weg: 'Slapen tussen de doden'

Horrorliefhebbers krijgen de kans om te blijven slapen in The Amsterdam Dungeon. De griezelbeleving in de hoofdstad geeft een overnachting weg in een speciale kamer, waar het zou spoken. Daarvoor wordt samengewerkt met youtuber Marcel Coppersan, die video's maakt met fictieve horrorverhalen.

In een recente video vertelt Coppersan dat er onder The Amsterdam Dungeon "meer dan 1400 lijken" liggen. Hij komt ook met anekdotes over een Amerikaanse vrouw die zichzelf presenteerde als paranormaal medium en allerlei geestverschijningen gezien zou hebben tijdens haar bezoek.

De videomaker daagt zijn kijkers uit om te gaan "slapen tussen de doden" in The Amsterdam Dungeon. Ze kunnen zich tot en met dinsdag 2 januari aanmelden voor de zogenoemde Overnachtmerrie, via de website van de attractie. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. De winnaar wordt vóór half januari bekendgemaakt.



Beruchte bewoners

"Misschien kom je zelfs wel oog in oog te staan met de beruchte bewoners van The Amsterdam Dungeon", valt er te lezen. Het YouTube-kanaal van Coppersan heet Raar Maar Waar. "De korte horrorverhalen zijn ook nooit waargebeurd maar verzonnen horrorverhalen", luidt de disclaimer.