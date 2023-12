Efteling

Nieuw Efteling-borden wijzen bezoekers op toiletten: 'Voor uw boodschap klein of groot'

Nieuwe borden in verschillende stijlen wijzen Efteling-bezoekers de weg naar nabijgelegen wc's. Op diverse plekken in het park zijn dit jaar extra wegwijzers neergezet, richting toiletten. Kennelijk trokken de bordjes nog niet voldoende aandacht, want sinds vandaag hangen er extra borden onder.

Die bevatten een rijmpje en een silhouet van iemand die naar de toiletten holt. De borden verschenen bij Fata Morgana, Carnaval Festival, het Diorama, Kleine Boodschap in het Sprookjesbos en 't Gemack, de toiletruimte tussen Het Witte Paard en Villa Volta. "Begeeft u zich hier bij hoge nood, voor uw boodschap klein of groot", luidt de tekst.

Het ontwerp werd steeds aangepast aan de omgeving. Zo is op de Diorama-variant de Stoomtrein zichtbaar en zien we de ingangspoort van speeltuin Kindervreugd bij 't Gemack. Bij Kleine Boodschap wijst de gelijknamige kabouter de weg. Op het Carnaval Festival-bord proberen Jokie en Jet een wc te repareren.



Inspiratie

Een klassiek Efteling-bord diende ter inspiratie. Bij verschillende attracties en sprookjes hangen al tientallen jaren borden met een vergelijkbaar design en het rijm "Aangeraden wordt te passen, op uw beurzen en uw tassen". Ze zijn te vinden bij De Indische Waterlelies, Fata Morgana, De Chinese Nachtegaal, Het Meisje met de Zwavelstokjes en Baron 1898.



Op de kleine wegwijzers zelf wordt anno 2023 geen klassiek toiletsymbool met een man en een vrouw gebruikt. In plaats daarvan duidt de Efteling wc's overal aan met een afbeelding van een toiletpot.