Sprookjesbos Valkenburg

Meerdere kandidaten voor overname Sprookjesbos Valkenburg

Er is nog hoop voor het failliete pretpark Sprookjesbos Valkenburg. Vorige maand werd duidelijk dat de Limburgse trekpleister per direct dicht moest vanwege financiële problemen. Men vreesde dat Valkenburg, kort na het verdwijnen van de Valkenier, opnieuw een attractiepark zou verliezen.

Inmiddels is duidelijk dat meerdere partijen geïnteresseerd zijn in een overname. "De focus ligt nu op het verkoopproces", meldt curator Remco Rosbeek aan Looopings. "De afgelopen vakantieperiode heeft dat proces bemoeilijkt. Inmiddels hebben meer dan twintig geïnteresseerden zich gemeld."

Een groot gedeelte daarvan heeft de intentie om Sprookjesbos Valkenburg een doorstart te laten maken. In dat geval wordt "de volledige exploitatie voortgezet", aldus Rosbeek. De curator plaatst wel een kanttekening. "Daarbij dient er rekening mee gehouden te worden dat de medewerking van de perceeleigenaar vereist is."



Schuldeisers

Een ander deel van de geïnteresseerden wil slechts een gedeelte van het park aankopen, bijvoorbeeld attracties en decors. Met de opbrengsten worden dan schuldeisers betaald. Sprookjesbos Valkenburg heeft ruim 1,1 miljoen euro schuld. In het laatstgenoemde scenario gaat het park niet meer open.



Alle partijen worden in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen. "In de komende twee weken verwachten we definitief uitsluitsel over het lot van het park te kunnen verkrijgen", zegt Rosbeek. Op de website en socialmedia-kanalen van Sprookjesbos Valkenburg valt nog steeds niets te lezen over de sluiting. Wel is de ticketshop onbereikbaar.