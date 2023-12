Efteling

Video: bijzondere Efteling-reclame met augmented reality in winkelcentra

De Efteling heeft augmented reality ingezet voor een interactieve reclamecampagne. In samenwerking met mediabedrijf Ocean Outdoor Nederland werden onlangs in drie verschillende Nederlandse winkelgebieden Efteling-reclames getoond op schermen, gecombineerd met livebeelden van het winkelende publiek.

Met behulp van een speciaal effect verschenen tekstballonnetjes boven de passanten. Daarin stonden emoji's van bijvoorbeeld een paddenstoel, een eekhoorn, een carrouselpaard, rode schoentjes, een elfje en twinkels. Ook kwamen Eftelingse teksten voorbij, waaronder "Was ik maar een Laaf" en "I love Langnek".

Andere voorbeelden: "Nog een keer in Baron 1898!", "Zeg Roodkapje waar ga je heen?", "Ik mis Vrouw Holle!" en "Taa Tata taa Tata Tatata", het deuntje van Carnaval Festival. Men maakte reclame in Rotterdam, Nieuwegein en Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Het attractiepark zelf werd aangeprezen met de leus "Doordeweeks extra voordelig".