Toverland vaker open in 2024 en 2025: openingskalender bekendgemaakt

Toverland heeft enkele verrassingen in petto bij het presenteren van de openingskalender voor 2024 en 2025. In het najaar, de winter en het voorjaar gaat het attractiepark in Sevenum vaker open dan voorheen. Zo vinden griezelfestival Halloween Days en winter-evenement Winter Feelings vaker plaats.

Vorig jaar waren er nog zestien familievriendelijke Halloween Days, in 2024 worden dat er 22. Het aantal Halloween Nights - dertien stuks - blijft ongewijzigd. Daarnaast zijn er in december 2024 en januari 2025 ook Winter Feelings-dagen op de woensdagen buiten de kerstvakantie. Toverland gaat dan open van 11.00 tot 18.00 uur.

Verder wordt de winterstop tussen Winter Feelings en het zogenoemde Pre-season geschrapt. Het winterseizoen eindigt volgend jaar op zondag 19 januari 2025. Twee dagen later, op woensdag 22 januari, barst Pre-season los. Het park gaat tot eind maart volledig open op woensdagen, zaterdagen en zondagen en tijdens de krokusvakantie.



De wijzigingen rond Pre-season gaan dus pas in 2025 in. Dit jaar is Toverland nog dicht tussen zondag 14 januari en zaterdag 10 februari. Na Pre-season valt de officiële start van het zomerseizoen op zaterdag 23 maart 2024. De poorten zijn dan dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00, 19.00, 20.00 of 21.00 uur.