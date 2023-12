Efteling

Efteling installeert contactloos betalen bij Stenen Kip

Efteling-bezoekers hebben binnenkort geen muntgeld meer nodig voor een verrassingsei. De Stenen Kip op het Anton Pieckplein wordt voorzien van een mogelijkheid om contactloos te betalen. Wie wil dat de kip een ei legt, kan straks afrekenen met een bankpas, smartphone of smartwatch.

De Stenen Kip staat al sinds 1955 in de Efteling. Het was waarschijnlijk één van de eerste automaten met verrassingseieren ter wereld. Tot nu toe accepteerde het dier alleen contant geld. Nu gaat de kip met de tijd mee.

In de zomer van 2022 introduceerde de Efteling al een vergelijkbaar systeem bij Ezeltje Strek Je in het Sprookjesbos. Kennelijk is dat concept goed bevallen. Twee andere automaten op het Anton Pieckplein zijn tot nu toe niet aangepast: het Smidje en De Gekroonde Eend.



Verdubbeld

De prijs van een ei werd vorig jaar verdubbeld: in plaats van 1 euro betalen bezoekers nu 2 euro voor een presentje. Tegelijkertijd kwam er een aangepast bordje bij De Stenen Kip. "Deez' kip heeft zaak'lijke talenten, een eitje legt ze voor 200 eurocenten", valt er nu te lezen.