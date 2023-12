Familiepark Mondo Verde

Mondo Verde geschrokken van ophef: directeur relativeert misstanden

Het management van het Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde zegt geschrokken te zijn van landelijke ophef over dierenwelzijn. Het park werd deze maand op Facebook aan de schandpaal genageld door dierentuinliefhebbers, naar aanleiding van verontrustende foto's van dierenverblijven. Directeur Klaas van der Honing relativeert de misstanden.

Hij zegt op de hoogte te zijn van sommige pijnpunten, zoals het modderige verblijf van de wolven. Dat zou te maken hebben met het extreem natte weer van de afgelopen periode. Er is materiaal besteld om het probleem te verhelpen. "Zodra het terrein begaanbaar is, gaan we dat meteen doen", aldus Van der Honing in gesprek met 1Limburg.

Veel andere kritiek wuift hij weg. Zo denkt de Mondo Verde-baas niet dat de dieren last hebben van luidruchtige attracties naast de verblijven. "Ze reageren niet eens op het geluid. Het is ook niet zo dat de attracties er net pas staan, die staan er al jaren. We zijn juist heel begaan met onze dieren."



Dierenarts

De directeur benadrukt dat het park elke twee maanden een dierenarts over de vloer krijgt, om het welzijn van de dieren te controleren. "Dat is volgens protocol." En de kameel die op een klein stuk bestrating staat? Een bewuste keuze, zegt Van der Honing. "We laten sommige dieren juist bewust niet meer in de modder lopen, ook vanwege wormen."



Al met al vindt Mondo Verde niet dat er sprake is van systematische problemen. "We doen er alles aan om het zo goed mogelijk te doen voor onze bezoekers en hebben het goed voor met de dieren die we hebben. Je denkt dat je goed bezig bent en dan worden er opeens Kamervragen en raadsvragen gesteld."



Gemeenteraad

Wellicht krijgt de zaak nog een staartje: actiegroep Bite Back vroeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om een inspectie, de Partij voor de Dieren stelde Kamervragen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de lokale CDA-fractie heeft de zaak aangekaart in de gemeenteraad.



Dierentuinfotograaf Alain Pirnay, die de zaak aan het rollen bracht, is niet onder de indruk van de uitleg van Mondo Verde. "Deze eigenaar probeert de aandacht af te leiden, maar de foto's van dieren die aan hun lot worden overgelaten, liegen niet", laat hij weten. "Een dier moet in een ontspannen omgeving zitten, niet in een circus. Deze directeur heeft niet eens het lef om de feiten te erkennen."