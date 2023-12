Sprookjesbos Valkenburg

Terugblik: dit was het failliet verklaarde familiepark Sprookjesbos Valkenburg

Met het faillissement van Sprookjesbos Valkenburg verliest Nederland een klassiek familiepark. Het bescheiden pretparkje, gelegen in de Limburgse gemeente Valkenburg aan de Geul, was op zondag 5 november voor het laatst geopend. Bezoekers hadden toen nog geen flauw benul dat ze mogelijk de allerlaatste openingsdag ooit meemaakten.

Het sprookjespark opende in 1950, twee jaar eerder dan het Sprookjesbos van de Efteling. Maar waar de Efteling in de loop der jaren is uitgegroeid tot een internationale trekpleister van formaat, bleef het Limburgse Sprookjesbos klein.

Dat hing samen met de beperkte ruimte: het park is is gebouwd op de heuvelrug van de Heunsberg. Direct eronder bevinden zich mergelgrotten, die sinds de jaren negentig bij het Sprookjesbos horen. De locatie werd regelmatig gebruikt voor tochten en shows, waaronder de Cavern Quest van 4 Seasons Entertainment.



Paardenbaan

Het attractieaanbod van Sprookjesbos Valkenburg bestond uit paardenbaan Equi Genius, bootjesmolen Jolly Roger, vliegtuigmolen Aviator, schommelschip Kapitein Haak, zweefmolen Paradijsvlucht, zweefmolen Bijenmolen, carrousel Dolle Draaimolen, de Air Trampoline, een waterspeelplaats, het Boe Boe-Doolhof, de 7D Cinema, sprookjeshuisjes en Kidsescape Valkenburg: een escape room voor kinderen.







De afgelopen jaren zag het park attracties komen en gaan. Een waterbaan met boomstammetjes is in 2013 verwijderd en verplaatst naar Mondo Verde in Landgraaf. In 2021 opende de 10 meter hoge ballonnencarrousel Calidius. Die toevoeging was geen lang leven beschoren: in 2022 werd het apparaat gesloten naar aanleiding van een pijnlijk ongeluk. Recentelijk ging ook de StoneAge Train dicht, een rondrit met een prehistorisch thema.



Meet-and-greets

Afgelopen zomer was nog weinig te merken van de financiële problemen. Het park plaatste op social media regelmatig updates over allerhande opknapwerkzaamheden. In de zomermaanden waren meermaals bekende kinderhelden te gast voor meet-and-greets. In juli was Sonic the Hedgehog aanwezig, in augustus kwamen Bing en Flop langs en in september trad Studio 100-clown Bumba op.







Op de officiële Facebook-pagina en website van het Sprookjesbos staat nog niets over het faillissement. Wel kwamen de afgelopen weken heel veel kortingsacties voorbij, wellicht om het naderende einde zo lang mogelijk uit te kunnen stellen. Op dinsdag 19 december werd het faillissement alsnog uitgesproken door de rechtbank in Maastricht.



Weg kwijt

Eigenlijk zou het Sprookjesbos onderdeel zijn van een toeristisch kerstfestival in de stad, onder de noemer Kerststad Valkenburg. Op de website van het evenement valt te lezen dat het bos gesloten blijft omdat de sprookjesfiguren de weg kwijtgeraakt zijn. "Waardoor ze niet op tijd zijn het bos te versieren met fonkelende lichten en glinsterende kerstballen."



Of er misschien nog een toekomst is voor het Sprookjesbos zal de komende weken moeten blijken. Een aangestelde curator hoopt een partij te vinden die bereid is om het noodlijdende park over te nemen. Als dat niet gebeurt, zullen de attracties en decors waarschijnlijk geveild worden. De opbrengsten gaan dan naar de schuldeisers.