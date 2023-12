Bellewaerde Park

Kerstparade en extra attractie bij winteropening Bellewaerde Park

Bellewaerde Park breidt het winteraanbod uit. Ruim twee weken geleden ging het nieuwe evenement Bellewaerde Kerst van start. Nog niet alle onderdelen waren aanwezig. Zo is afgelopen weekend een extra attractie gearriveerd. Daarnaast kunnen bezoekers in de kerstvakantie kijken naar een kerstparade.

De stoet - met onder andere rendieren en kerstelfjes - komt twee keer voorbij op alle openingsdagen tot en met zondag 7 januari. Het Belgische pretpark belooft "sprankelende praalwagens, de magie van kerst en de Kerstman".

De wagen zijn te bewonderen in het daglicht om 16.00 uur en in het donker om 18.00 uur. Bellewaerde heeft de parade niet zelf ontwikkeld: de act wordt verzorgd door de externe leverancier Twice Entertainment.



Twee verdiepingen

Het park huurde ook een kermisattractie in: spiegeldoolhof Magic World. Het twee verdiepingen tellende labyrinth van exploitant Luc Cattin is neergezet in de buurt van treintje Bengal Express. De gratis toegankelijke attractie opent steeds om 11.30 uur.