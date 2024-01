Momentum Leisure

Pretparkdirecteur Wouter Dekkers stapt over naar parkengroep Momentum Leisure

Wouter Dekkers wordt de algemeen directeur van Momentum Leisure. De Nederlandse pretparkgroep bezit verschillende attractieparken in Polen. Er zijn ambitieuze plannen om de komende jaren meer locaties te openen in Centraal-Europa. Dekkers (52) is gevraagd om dat proces in goede banen te leiden.

De veteraan begon zijn pretparkcarrière bijna 25 jaar geleden bij Six Flags Holland. Vervolgens was Dekkers achtereenvolgens de algemeen directeur van verschillende locaties binnen de groep Parques Reunidos: Movie Park Germany, Attractie- en Vakantiepark Slagharen en het Duitse vakantieoord Tropical Islands.

De afgelopen jaren vervulde hij de rol van directeur bedrijfsontwikkeling bij Parques Reunidos. Zo hield hij zich bezig met allerhande uitbreidingen, waaronder nieuwe vakantiehuizen in Slagharen en een nieuw hotel bij Tropical Islands. Nu kiest hij voor een overstap naar Momentum Leisure, waar hij in april start.



Langetermijnvisie

"Momentum Leisure heeft mooie toekomstplannen en een veelbelovende langetermijnvisie, wat me heel erg aanspreekt", vertelt Dekkers aan Looopings. Zijn thuisbasis wordt Amsterdam, waar het Momentum-hoofdkantoor zich bevindt. "Ik ben blij dat ik mijn ervaring in de branche kan gebruiken om het bedrijf verder te laten groeien."



Momentum omvat momenteel Majaland Kownaty (2018) en Majaland Warsaw (2022). Komende zomer opent Majaland Gdansk. Er liggen plannen klaar voor een waterpark bij Majaland Warsaw en een waterpark in Tomorrowland-stijl nabij de Duitse hoofdstad Berlijn.



Onderschatten

In het verleden werd het management geregeld door de Plopsa Group. Sinds kort heeft Momentum de touwtjes zelf in handen: Plopsa is alleen nog medefinancier en licentiehouder van het Maya de Bij-merk. Dekkers gaat helpen bij het uitrollen van die nieuwe bedrijfsstructuur. "Het doel is om de parken in Polen zelfstandig te laten draaien en daarnaast de groeistrategie verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Het is nog steeds een markt die mensen onderschatten."



Vorig jaar trok Momentum al twee andere bekende gezichten uit de pretparkwereld aan als commissarissen: Andreas Andersen en Pia Adlivankin, allebei directielid van een Scandinavisch attractiepark. Verder is voormalig Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof betrokken bij de ontwikkeling van projecten. Voor toekomstige expansies zal Momentum Leisure niet alleen kijken naar de figuren van Plopsa.



Zelf ondernemen

Dekkers zegt zich erop te verheugen om weer "zelf te kunnen ondernemen, zonder afhankelijk te zijn van een grote organisatie die voortdurend aan verandering onderhevig is". Wel zegt hij altijd met plezier voor Parques Reunidos gewerkt te hebben. "Het is niet niks om na bijna 25 jaar een contract op te zeggen. Ik ben zeker niet over één nacht ijs gegaan."



Dekkers blijft tot in maart werkzaam bij Parques Reunidos, waar hij momenteel de laatste hand legt aan het nieuwe Tropical Islands-hotel, dat in april opent. Ook zorgt hij naar eigen zeggen voor "een juiste overdracht" bij de bouw van zestig nieuwe chalets en een camping in Slagharen.