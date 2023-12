Sprookjesbos Valkenburg

Limburgs attractiepark Sprookjesbos Valkenburg failliet

De Limburgse stad Valkenburg raakt opnieuw een toeristische trekpleister kwijt. Nadat in 2021 al attractiepark de Valkenier sloot, valt nu ook het doek voor pretpark Sprookjesbos. Er kwamen te weinig bezoekers om het hoofd boven water te houden. 29 mensen raken hun baan kwijt.

Dat meldt dagblad De Limburger. Volgens curator Remco Rosbeek speelde het slechte weer van de afgelopen zomer- en herfstvakantie mee bij de tegenvallende resultaten. Hij vertelt dat het park normaal gesproken 750 bezoekers per dag verwelkomt. Dit jaar waren er veel dagen met hooguit honderd gasten.

Men heeft nog overwogen om het park open te houden in de kerstvakantie, maar daarvoor zijn de weersvoorspellingen volgens Rosbeek niet gunstig genoeg. Het winterseizoen is geschrapt. Inmiddels is de online ticketshop offline.



Ongeluk

De afgelopen jaren werd juist geïnvesteerd in een hoop vernieuwingen in het Sprookjesbos. In mei 2022 liep het park imagoschade op na een ongeluk met ballonnencarrousel Calidius, waarbij een gondel tijdens een rit naar beneden viel. Twee volwassenen en één kind raakten gewond.



In 2025 zou het park het 75-jarig jubileum vieren. De curator hoopt dat er een partij is die het park wil overnemen. Als dat niet gebeurt, volgt waarschijnlijk een faillissementsveiling.