PortAventura World

Opvallende foto: Universal-topman wordt rondgeleid door PortAventura

Heeft Universal Studios écht interesse in het overnemen van het Spaanse pretparkresort PortAventura World? Deze week dook een intrigerende foto op via social media. Een Spaanse fansite publiceerde een afbeelding waarop te zien is dat een topman van Universal een bezoek brengt aan PortAventura.

Het gaat om Page Thompson, het directielid verantwoordelijk voor het scouten van nieuwe locaties binnen Universal Destinations & Experiences. De foto is gemaakt op vrijdag 17 november. Thompson werd rondgeleid door niemand minder dan David Garcia, algemeen directeur van PortAventura World.

Geruchten over een overname van PortAventura door Universal gaan al langer. Woordvoerders van het resort in Salou hebben de verhalen nooit ontkend. In september bleek dat PortAventura daadwerkelijk te koop staat. Berichten over belangstelling van Universal zijn echter nooit bevestigd.



Mediterranea

De foto, gepubliceerd door fansite Parque a Parque, is koren op de molen van fans die dolgraag willen dat Universal de bestemming weer gaat runnen. Dat deed het bedrijf al tussen 1998 en 2004, toen onder de naam Universal Mediterranea.



Ondertussen werkt Universal ook aan plannen voor een nieuw park, elders in Europa. Het Amerikaanse entertainmentbedrijf heeft daarvoor een gebied in Engeland op het oog.