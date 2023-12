Hossoland

Nieuw Pools attractiepark deelt meer ontwerpen

In Polen wordt momenteel gebouwd aan een volledig nieuw themapark: Hossoland. Deze week deelt het attractiepark verschillende nieuwe ontwerpen. Twee tekeningen tonen het station van een achtbaan, onderdeel van een toekomstig drakengebied. Verder komt een horecagelegenheid met een nautisch thema in beeld.

Op een ander ontwerp is een haventje zichtbaar, dat associaties oproept met The Lord of the Rings. Er wordt "een buitengewone legende over een charmant visserdorp" aan gekoppeld, meldt Hossoland. "Het was een dorpje dat niet alleen reizigers trok met zijn pittoreske ligging aan de oever van een mysterieus meer, maar ook een verhaal vertelde dat de harten van mensen sneller deed kloppen."

Bij de aankondiging van het project, in september 2022, kwamen al een hoop tekeningen naar buiten. De opening van het park werd onlangs uitgesteld. Eigenlijk had Hossoland in het voorjaar van 2024 af moeten zijn. Een nieuw openingsmoment is nog niet bekendgemaakt. Op het terrein staan al wel veel bouwwerken op hun plek.