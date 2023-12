Universal Destinations & Experiences

Universal Studios bevestigt: land aangekocht voor nieuw attractiepark in Engeland

Pretparkfans kunnen zich opmaken voor spannende tijden. Universal heeft plannen om een attractiepark te openen in het Verenigd Koninkrijk. Gisteren werd duidelijk dat het moederbedrijf van Universal sinds september grote stukken grond bezit in de Engelse plaats Bedford. Vandaag bevestigt Universal dat men inderdaad overweegt om naar Engeland te komen.

De kans is dus groot dat Universal Studios Great Britain werkelijkheid zal worden. Het project bevindt zich in de beginfase: er is volgens Universal nog geen definitieve beslissing over genomen. Een woordvoerder van Universal Destinations & Experiences geeft aan dat de haalbaarheid van de locatie onderzocht wordt.

"We hebben onlangs grond verworven in Bedford", zegt de voorlichter in gesprek met de lokale krant Bedford Independent. "Momenteel bevinden we ons in de eerste fase van een onderzoek naar de haalbaarheid van een potentieel park en resort op deze locatie."



Vele maanden

Universal waarschuwt dat er voorlopig nog geen concrete informatie gedeeld kan worden. "Het zal nog vele maanden duren voordat we zullen beslissen of we ermee doorgaan." Bovendien moet ook de buurt nog geïnformeerd en geconsulteerd worden. "We kijken ernaar uit om in gesprek te gaan met alle relevante belanghebbenden en de lokale gemeenschap."



Hoe het resort eruit kan komen te zien en welke merken gebruikt kunnen worden, staat ook nog niet vast. "De planning van dit potentiële project is nog heel pril." In de Universal-parken in de Verenigde Staten en Azië staan attracties en shows rond bijvoorbeeld Harry Potter, Jurassic World, Minions, Nintendo, Transformers, The Mummy en Kung Fu Panda.



Vliegveld

Universal wil nog wel kwijt dat Groot-Brittannië gezien wordt als een ideale locatie voor een resort, gezien de populatie, de infrastructuur en de bloeiende toeristische sector. Bedford is bovendien goed verbonden met Londen en de rest van Europa. Het internationale vliegveld London Luton Airport ligt op ongeveer een half uur rijden.



Op zo'n vijftig minuten afstand bevindt zich op dit moment al een grote Harry Potter-trekpleister: de Warner Bros. Studio Tour London, waar bezoekers decors, kleding en rekwisieten uit de Potter-films kunnen bekijken. De filmrechten van Harry Potter zijn in handen van Warner Bros., terwijl Universal de pretparkrechten heeft verworven.