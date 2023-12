DierenPark Amersfoort

Warme Winteravonden met videoprojecties in DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort heeft videoprojecties toegevoegd aan de Warme Winteravonden. Op twee plekken in de dierentuin komen met behulp van projecties gebouwen tot leven. Eén effect is volledig nieuw: in de Stad der Oudheid lijkt het alsof een leeuw door de stadsmuur breekt.

Verder nemen digitale pinguïns na zonsondergang het verblijf van de vari's over, voorheen het onderkomen van de berberapen. Het initiatief kreeg de titel Magische Winterillusies. Daarnaast werd parkdeel het Woud getransformeerd tot het Magisch WinterWoud, met verlichting, projecties en geluid.

Er zijn nog vijf avondopenstellingen: op zaterdag 30 december en van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 januari. Tijdens de Warme Winteravonden blijft het dierenpark geopend tot 20.00 uur. Op het programma staan onder andere een quiz, een interactief wintersprookje met acteurs en livemuziek. Ook is gezorgd voor kerstbomen, kampvuren en foodtrucks.