Duinrell

Duinrell onthult ontwerpen van nieuwe attractie Tobbedanser

Duinrell presenteert ontwerpen van een nieuwe familieattractie, die in het voorjaar van 2024 opengaat. Ook de naam is onthuld: Tobbedanser. Het gaat om een klassieke theekopjesmolen van de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln, waarbij de gondels zijn vormgegeven als houten tonnen.

Looopings kon de komst van de ride in juli melden. Toen mikte de directie nog op een oplevering in de winterperiode. Vandaag kondigt Duinrell aan dat het project af moet zijn bij de start van seizoen 2024. De Tobbedanser komt in het teken te staan van Kwakus Kwebbel, één van de personages van het park.

Kwakus - een Haagse eend - speelt al sinds 1988 de hoofdrol in zijn eigen animatronicshow. Sinds 2019 loopt hij ook door het park als mascotte. De poppenvoorstelling is onderdeel van het themagebied Rick's Avonturen Burcht. Daar zal ook de nieuwe attractie verschijnen, tussen de Katapults, schommelboot Schip Ahoy en trektoren De Eeuwig Brandende Kaars.



Fabriek

"De nieuwe attractie is klaar, hij staat bij de fabriek", zegt Duinrell-directeur Philip van Zuylen van Nijevelt. "Als het park opengaat, is hij helemaal klaar." Het park realiseert voor seizoen 2024 ook een nieuw sportgebied in de openlucht, met fitnessapparatuur. Verder wordt veel geïnvesteerd in het vakantiepark: er komen wederom nieuwe Duingalows.