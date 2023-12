Disneyland Paris

Drankjes uit de multiverse: Disneyland Paris serveert bijzondere Doctor Strange-cocktails

Disneyland Paris heeft iets nieuws ontwikkeld voor fans van Marvel-superheld Doctor Strange. In de cocktailbar van Disney Hotel New York zijn sinds kort speciale Doctor Strange-cocktails verkrijgbaar. Ze worden op een ongebruikelijke manier geserveerd.

Een medewerker introduceert daarvoor een artefact: een mysterieuze kist, die voorwerpen zou kunnen verplaatsen door verschillende universums. Bezoekers krijgen de opdracht om dezelfde handgebaren te maken als Doctor Strange wanneer hij een portaal probeert te openen. Met hulp van de 'mystic arts' verschijnen de bestelde drankjes uiteindelijk in de kist.

Er kan gekozen worden uit twee cocktails van 25 euro per stuk: Runes of Kof-Kol met wodka en Kamar-Taj met gin. Ze zijn respectievelijk gebaseerd op een geheugenspreuk van Doctor Strange en de Nepalese tempel waar hij zijn vaardigheden leerde. Van Kamar-Taj bestaat ook een versie zonder alcohol, voor 20 euro.



Benedict Cumberbatch

Het logo op de kist is een verwijzing naar de New York Sanctum: het heiligdom van Strange uit de Marvel-films. In de films wordt de rol van de onsterfelijke superheld en oppermagiër vertolkt door de Britse acteur Benedict Cumberbatch. Hij verdedigt de aarde met behulp van magische kunsten tegen bovennatuurlijke bedreigingen.