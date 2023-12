Universal Destinations & Experiences

Mogelijk ontwerp voor Universal Studios Great Britain uitgelekt

Is dit een officieel ontwerp voor het nieuwe attractiepark Universal Studios Great Britain? Verschillende fan-accounts beweren dat ze via via een concept op het spoor zijn gekomen van het nieuwe Universal-themapark, dat over enkele jaren gebouwd moet worden in Engeland. De tekening zou afkomstig zijn uit een interne presentatie over het project.

Universal bevestigde deze week dat er inderdaad plannen zijn om in de Engelse plaats Bedford een pretparkresort uit de grond te stampen. Het project bevindt zich echter nog in de beginfase: er is nog geen definitieve beslissing over genomen. Ook de opzet van het mogelijke park staat nog niet vast.

Het design, dat verscheen op de X-accounts The Main Street News en Ally, moet daarom sowieso met een korreltje zout genomen worden. Wat het ontwerp wel kan aantonen, is welke schaalgrootte Universal voor ogen heeft. De aandacht wordt onmiddellijk getrokken door een enorme lichtgevende wereldbol in het hart van het park, boven een groot meer.



Jurassic World

Ook zien we verschillende achtbanen en loodsen waar attracties gehuisvest kunnen worden. Een grote koepel heeft veel weg van Camp Jurassic in Universal Studios Beijing, een speelgebied in de stijl van Jurassic World. Daarnaast staat een gebouw dat de entree van de darkride Jurassic World Adventure lijkt te vormen.



Naar andere thema's is het nog gissen. Een hotelgebouw dient als de entree van het park, net als in Beijing. De stijl van de afbeelding - een bovenaanzicht in het donker, met vuurwerk erboven - lijkt op concepten die Universal eerder publiceerde voor andere nieuwe themaparken.



Woordvoerder

Een woordvoerder van Universal laat aan Looopings weten dat het ontwerp in elk geval géén officiële uiting betreft. In publicaties over het project gebruikt men zelf een algemene foto van de Universal-wereldbol in het resort in Orlando.