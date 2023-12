Walibi Belgium

Lichteffect tovert vrijevaltoren Walibi Belgium om tot grootste kerstboom van het land

Dalton Terror, de vrijevaltoren van Walibi Belgium, oogt deze winter als de grootste kerstboom van België. Het pretpark heeft een indrukwekkende lichtinstallatie geïnstalleerd rond de 77 meter hoge freefall. Door zogeheten moving heads te richten op de top van de attractie, ontstaat een gigantische kerstboom van licht.

De lampen staan op de daken van gebouwen in Walibi's cowboygebied. Verschillende keren per avond komen ze in beweging op muziek, voor een korte lichtshow. Dalton Terror, waarin waaghalzen met zo'n 110 kilometer per uur naar beneden storten, blijft ondertussen gewoon geopend.

Wie het lichtspektakel met eigen ogen wil aanschouwen, kan daarvoor nog tot en met zondag 7 januari terecht in Walibi. Grote delen van het park zijn aangekleed in kerstsferen. Wildwaterbaan Radja River, boomstambaan Flash Back en hangende achtbaan Vampire gaan niet open. De rest van de attracties wel, mits de weersomstandigheden het toelaten.