Walibi Belgium

Video: deze winter dagelijkse schaatsshow in Walibi Belgium

In Walibi Belgium is deze winter dagelijks een professionele schaatsshow te zien. Tijdens kerst-evenement Walibi Winter kunnen bezoekers kijken naar een twintig minuten durende voorstelling op de overdekte ijsbaan in Crystal Pavilion. Daarvoor werkt het pretpark samen met de Franse leverancier Delice Show.

In Crystal Pavilion, onderdeel van wintergebied Frozen Land, krijgen de bezoekers de kans om te schaatsen. Drie keer per dag wordt de ijsbaan leeggehaald voor de muzikale show met kunstschaatsers.

De productie start om 13.00, 15.30 en 18.00 uur. Men maakt gebruik van bekende filmsoundtracks, onder andere uit Home Alone, The Polar Express en Frozen. De schaatsbaan heeft een oppervlakte van 750 vierkante meter.



Uitzondering

Walibi Winter vindt nog plaats van zaterdag 23 december tot en met zondag 7 januari, met uitzondering van maandag 25 december en maandag 1 januari. De poorten zijn open van 11.00 tot 19.00 uur, behalve op zondag 24 en zondag 31 december. Dan sluit het park een uur eerder.