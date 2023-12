Universal Destinations & Experiences

Moederbedrijf Universal Studios koopt grond in Verenigd Koninkrijk, mogelijk voor nieuw themapark

Komt Universal Studios naar Europa? Er zijn sterke aanwijzingen dat achter de schermen plannen worden gemaakt voor de bouw van een nieuw Universal-attractiepark in het Verenigd Koninkrijk. Comcast, de eigenaar van Universal Destinations & Experiences, heeft onlangs zo'n 200 hectare grond aangekocht in de Engelse plaats Bedford.

Het lijkt erop dat Universal van plan is om in Engeland in de toekomst een volwaardig pretparkresort uit de grond te stampen. Fansite Theme Park Stop kwam documenten op het spoor die aantonen dat Comcast in september 2023 de firma Cloud Wing UK heeft overgenomen. Dat bedrijf bezit grote stukken land in Bedford.

Universal Destinations & Experiences, de groep achter de Universal-themaparken, is nu alleen nog actief in de Verenigde Staten en Azië. De groep omvat momenteel zeven themaparken: Universal Studios Hollywood (1964), Universal Studios Florida (1990), Universal Islands of Adventure (1999), Universal Studios Japan (2001), Universal Studios Singapore (2010), Universal Volcano Bay (2017) en Universal Studios Beijing (2021).



Universal Studios Great Britain

Universal registreerde in september verschillende nieuwe domeinnamen die vermoeden dat er inderdaad serieus gekeken wordt naar het Verenigd Koninkrijk: universalstudiosgreatbritain.com en universalgreatbritain.com, inclusief Britse varianten die eindigen op .co.uk. De naam van het nieuwe park zou dus Universal Studios Great Britain kunnen worden.







Het gebied in Bedford bevindt zich tussen de dorpen Kempston Hardwick en Wootton, zo'n 70 kilometer ten noorden van Londen. Wie naar de hoofdstad rijdt, is zo'n tachtig minuten onderweg. Twee andere grote pretparken liggen op ongeveer een uur rijden: Thorpe Park in Surrey en Legoland in Windsor.



The London Resort

Het beoogde terrein was eerder al in beeld voor de bouw van een attractiepark. De initiatiefnemers van The London Resort overwogen om in Bedford een trekpleister van wereldklasse te realiseren, onder meer vanwege de uitstekende bereikbaarheid. Uiteindelijk kozen ze voor het graafschap Kent, waar al twaalf jaar tevergeefs geprobeerd wordt om het megalomane bouwproject van de grond te krijgen. Het Universal-plan zou de genadeklap kunnen betekenen.



Tot nu toe heeft nog geen enkele betrokken partij het plan voor Universal Studios Great Britain bevestigd. Wel zei Tom Wootton, de burgemeester van Bedford, afgelopen week iets opvallends in een interview. Hij vertelde dat forse investeringen in het wegennet ervoor gaan zorgen dat Bedford "the centre of the universe" zal worden.



PortAventura

In de wandelgangen gaan al een tijdje geruchten over de komst van Universal naar Europa. Zo wordt al maanden gespeculeerd over een overname van PortAventura World door Universal. Het Spaanse pretparkresort staat inmiddels te koop, maar tot nu toe zijn er geen officiële bronnen die het verhaal bevestigen.