Efteling

Merchandise van The Streamers te koop in de Efteling: 80 euro voor een trui

De Efteling verkoopt vanaf vandaag speciale merchandise van The Streamers, de gelegenheidsband die op tweede kerstdag een livestream verzorgt vanuit het attractiepark. In souvenirwinkel Efteldingen worden winterse truien verkocht met het Streamers-logo erop. Daarbij is de letter e vervangen door een Efteling-embleem.

Verder staan er witte sterren en ijskristallen op de hoody's. Een trui voor volwassenen kost 80 euro. Er zijn ook kindermaten, voor 70 euro per stuk. De Efteling en de artiesten zullen niet aan de prijzige producten verdienen: de opbrengst gaat naar War Child.

Dat is ook het goede doel waarvoor men aandacht vraagt tijdens het kerstconcert. De stream is op dinsdagavond 26 december gratis te volgen, maar de initiatiefnemers vragen kijkers om een vrijwillige donatie te doen aan War Child. "Niet ieder kind zit er warmpjes bij deze winter", staat op een bord in de winkel.



21 artiesten

In totaal staan straks 21 artiesten op het podium, waaronder Nielson, Bizzey, Kraantje Pappie, Guus Meeuwis, Thomas Acda, Emma Heesters, VanVelzen, Nick Schilder, Ronnie Flex, Paul de Leeuw, Simon Keizer, Snelle en Paul de Munnik. Chef'Special verzorgt het voorprogramma. Ook Frank Lammers, Youp van 't Hek en Jochem Myjer sluiten zich aan.