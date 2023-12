Efteling

Foto's: Efteling-locomotief uit 1914 oogt weer fris na opknapbeurt

De Efteling heeft een 110 jaar oude locomotief opgeknapt. Bij het treinstation in parkdeel Marerijk staat sinds 2001 een losse locomotief naast een grasveld, als een decorobject. De afgelopen jaren was de uitgerangeerde loc in slechte staat.

Dit najaar stond een renovatie op de planning. Specialisten hebben Neefje de afgelopen weken grondig onder handen genomen. Daarbij verscheen een metershoge steigerconstructie met wit zeil over de locomotief heen. Nu ziet het decorelement er weer netjes uit.

Neefje, gebouwd in 1914, was tussen 1981 en 1991 onderdeel van de Efteling Stoomtrein Maatschappij. De loc werd vernoemd naar Kees Neve, een stoomtreinliefhebber uit Zeeland die in het verleden veel heeft betekend voor de restauratie van Efteling-locomotieven.



Problemen

Het gevaarte is destijds uit dienst genomen vanwege problemen met de stabiliteit. Tien jaar later besloot de Efteling om Neefje tentoon te stellen in het park, op een los stukje spoor. Vandaag de dag maakt het attractiepark gebruik van de locomotieven Moortje en Trijntje.