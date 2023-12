Walibi Holland maakt collectie compleet: nieuwe pins, sleutelhangers en magneten

Walibi Holland

Walibi Holland heeft dit winterseizoen nieuwe souvenirs uitgebracht. Twee prominente rollercoasters hadden nog geen eigen pins, sleutelhangers en magneten: Condor en Speed of Sound. Nu zijn die items er alsnog. Daarmee is de achtbaancollectie van het pretpark compleet.

Eerder verschenen dezelfde artikelen van de achtbanen Goliath, Lost Gravity, Untamed en Xpress: Platform 13, het familiegebied Speed Zone Off Road en verschillende halloweenspookhuizen. Voor het Condor-ontwerp wordt gebruikgemaakt van de nieuwe kleuren van de attractie, geïntroduceerd in 2021.

De Condor-pin kost 4,95 euro, de Condor-magneet en -sleutelhanger 5,95 euro. Walibi vraagt 4,95 euro voor de magneet en sleutelhanger in de stijl van Speed of Sound. Voor de Speed of Sound-pin moet 3,50 euro afgerekend worden.



Lichtfestival

Walibi is deze winter geopend op dertien dagen in december en januari. Het attractiepark staat in het teken van lichtfestival Bright Nights. Daarbij zijn Condor en Speed of Sound ook operationeel, mits de weersomstandigheden het toelaten.