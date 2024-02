Efteling

Efteling kiest voor ruimere openingstijden in het voorjaar

De Efteling blijft komend voorjaar langer geopend dan gewoonlijk. Het Kaatsheuvelse attractiepark heeft de openingsuren de afgelopen jaren langzaam maar zeker uitgebreid. Dit jaar wordt opnieuw een stap gemaakt: al vanaf zaterdag 10 februari is het park dagelijks vanaf 10.00 uur toegankelijk.

Voorheen was de Efteling in februari op doordeweekse dagen vaak pas om 11.00 uur geopend. In maart zijn bezoekers ook dagelijks welkom vanaf 10.00 uur. De poorten sluiten in principe om 18.00 uur, met uitzondering van enkele weekenddagen waarop het park tot 19.00 uur open is.

Vanaf vrijdag 29 maart zal de Efteling wekenlang nagenoeg elke dag van 10.00 tot minimaal 19.00 uur geopend zijn. Slechts op vier dagen in april gaat het park een uur eerder dicht: maandag 15 tot en met donderdag 18 april. In het verleden was 10.00 tot 18.00 uur de norm in april.



Mei

Op donderdag 9 en vrijdag 10 mei kunnen Efteling-bezoekers nog langer blijven hangen, namelijk tot 20.00 uur. Op dit moment is de openingskalender ingevuld tot en met zondag 12 mei. De openingsuren voor de periode daarna worden later bekendgemaakt.