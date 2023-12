Efteling

Parkeerdrama in de Efteling: alle plekken vol, automobilisten zonder excuus weggestuurd

De Efteling heeft vanmiddag bezoekers moeten wegsturen omdat er niet voldoende parkeergelegenheden beschikbaar waren. Door werkzaamheden kan een deel van het parkeerterrein momenteel niet gebruikt worden. Het gevolg was dat automobilisten noodgedwongen rechtsomkeert moesten maken.

Door de gunstige weersomstandigheden werd het zondag drukker dan verwacht in het attractiepark. Op social media riep de Efteling mensen op om de auto thuis te laten. "Kom je vandaag nog naar de Efteling, dan vragen we je vriendelijk om op de fiets of met het openbaar vervoer te komen", luidde de tekst.

"Door werkzaamheden aan ons parkeerterrein én het mooie weer hebben we momenteel nog maar een paar parkeerplaatsen beschikbaar." Sommige bezoekers konden nog doorgestuurd worden naar alternatieve locaties, zoals de parkeerplaats voor bussen en het parkeerterrein bij bungalowpark Efteling Bosrijk. Uiteindelijk waren alle plekken vol.



Internationale ambities

Online wordt steen en been geklaagd over de enorme drukte in het park en de parkeerproblemen. "De Efteling zou zich echt kapot moeten schamen voor zo'n dag als vandaag", schrijft Emile Vierus bijvoorbeeld op Threads. "Ik hou mijn hart vast voor de kerstvakantie."



"Een sorry is ook wel op zijn plaats", vindt ene Devin. "En misschien is dit ook wel het teken dat de Efteling gewoon te veel mensen toelaat in het park." Ook veel abonnementhouders zijn woest, zo is te lezen in de officiële Facebook-groep voor Efteling-abonnees. De afgelopen twee weekenden waren abonnementen niet geldig vanwege bedrijfsevenementen. Dit weekend kwamen abonnementhouders wederom van een koude kermis thuis.



Lekker geregeld

"Ja dag hoor Efteling, na twee blokweekenden konden we vandaag eindelijk naar de Winter Efteling, worden we gewoon zonder toelichting weer van de parkeerplaats afgestuurd samen met de vele andere auto's", beschrijft Frans van der Velden. "Geen excuus, geen alternatief. Lekker geregeld Efteling."



Bianca Semmeling, die beschikt over een invalidenparkeerkaart, reed tot twee keer toe het hele terrein over. "Uiteindelijk klantenservice gebeld: vijftien minuten in de wacht. Klantenservice zegt: ja, we zijn vol. We hebben dik twee uur in de rij staan wachten. Zes medewerkers gesproken en niemand die iets doet." Suus Laban: "Bizar, onbegrijpelijk en jammer dat ze bezoekers nu de dupe laten zijn."



Declareren

Marleen Rens wil weten of ze de kosten van haar parkeerabonnement of trein- en buskaart kan declareren bij de Efteling. "Wie verzint het dan ook om nu in deze tijd de parkeerplaats aan te gaan pakken", klaagt Angelique Hoogeveen. "Jullie zijn de laatste jaren echt vreselijk achteruit gegaan wat betreft het plannen van sommige werkzaamheden!"